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Онищенко поддержал обязательную вакцинацию в Москве в сфере услуг

15:40
  • среда
  • 16 июня 2021

Он ответил тем, кто критикует решение властей

Власти Москвы поступили правильно, сделав обязательной вакцинацию от коронавируса для ряда граждан, считает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, это стоило сделать раньше.

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"Постановление касается декретированного контингента — тех людей, которые в соответствии со 157-м законом об иммунопрофилактике, действующим от 1998 года подлежат обязательной вакцинации. Все они имеют в соответствии с особенностями трудовой деятельности определенные ограничения, которые они добровольно приняли, поступая на эту работу. В первую очередь они обязались проходить периодически медицинские осмотры, потому что в силу особенностей трудовой деятельности рискуют своим здоровьем в период подъема заболеваемости, в данном случае коронавирусной инфекции", - подчеркнул Онищенко.

Он отметил, что в сложившейся ситуации именно работодателю придется взять на себя ответственность по обеспечению прохождения сотрудниками всех необходимых процедур. Руководители должны будут либо отпускать людей на прививочные пункты, либо приглашать на рабочее место выездную бригаду по вакцинации, передает "Вечерняя Москва" слова депутата.

"Право заболеть, потерять здоровье или даже умереть, не привившись, или, воспользовавшись правом на свободу, забрать чью-то жизнь, например, пожилой мамы, бабушки, дедушки, с которыми многие у нас живут — весьма сомнительное. Здесь все рамках закона. Так что, стоит поддержать данное постановление, перестать развлекаться в вербальном творчестве с разных сторон и демагогизировать насчет прав человека. Нужно сохранять свое право на жизнь и здоровье", - подчеркнул Онищенко.

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