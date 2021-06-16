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Дмитрий Певцов решил идти в Государственную Думу

15:05
  • среда
  • 16 июня 2021

Народный артист отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии

Народный артист и общественный деятель Дмитрий Певцов решил идти в Государственную Думу. Об этом он заявил на открытии Штаба общественной поддержки в московском районе Алтуфьево. Теперь ему предстоит собрать 20 тысяч подписей москвичей.

По словам Певцова, он отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии. "Мне важна поддержка не партий, а людей, жителей Москвы. Как независимый депутат я сумею договориться с любыми прошедшими в Госдуму партиями о совместных действиях и поддержке моих инициатив", – отметил Певцов.

Кандидат в депутаты рассказал, что вместе с неформальным движением "Добровольцы Певцова" им удалось решить актуальные проблемы округа. Певцов с соратниками отстояли городской театр "Мел", который ранее чиновники собирались выселить. Общественники также встали на защиту студийной мастерской на Олонецкой, 15А, а сейчас добиваются скорейшей реконструкции кинотеатра "Полярный", и это лишь часть местных инициатив.

"Известность дает мне возможность входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей. Независимость обязывает добиваться справедливости для каждого человека", – подчеркнул народный артист.

Решение Певцова баллотироваться в Госдуму поддержали герой России полковник Евгений Конопелькин, а также жена Певцова народная артистка России Ольга Дроздова.

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