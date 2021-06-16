Анатолий Вассерман призвал поддержать российских фермеров мелкого и среднего звена

Он уверен, что это можно сделать за счёт расширения условий сбыта и организации кооперативов

Анатолий Вассерман во время посещения Преображенского рынка вместе с инициативной группой жителей Восточного административного округа Москвы заявил, что на сегодняшний день одной из главных проблем для фермеров малого и среднего звена становится выход на рынки.

"К сожалению, сейчас на большей части рынков не только Москвы, но и России в целом работают не сами производители, а перекупщики. Именно поэтому важно, чтобы у фермеров появилась реальная возможность самостоятельно реализовывать товар и не быть задавленными "перекупом". Поэтому следует усилить меры поддержки отечественных фермеров мелкого и среднего звена за счёт расширения рынков сбыта и кооперативных объединений", - считает интеллектуал.

По его словам, такие меры помогут небольшим фермерским хозяйствам создавать коллективные торговые точки, а посредники будут вытеснены с рынков. В результате это окажется выгодным и для потребителей, ведь цены на продукцию снизятся.

"Покупатель получит по приятной цене качественные и максимально свежие фермерские продукты: овощи, фрукты, "молочку", мясо. А мелкие и средние фермеры смогут повысить доходность от своего дела. Уверен, эта мера поддержки сможет быть востребованной у производителей и положительно скажется на покупательском спросе населения", - резюмировал Вассерман.

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