ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Анатолий Вассерман призвал поддержать российских фермеров мелкого и среднего звена

15:21
  • среда
  • 16 июня 2021

Он уверен, что это можно сделать за счёт расширения условий сбыта и организации кооперативов

Анатолий Вассерман во время посещения Преображенского рынка вместе с инициативной группой жителей Восточного административного округа Москвы заявил, что на сегодняшний день одной из главных проблем для фермеров малого и среднего звена становится выход на рынки.

Врач рассказала, как разнообразить скучную диету
Шеф-повар научил правильно выбирать курицу

"К сожалению, сейчас на большей части рынков не только Москвы, но и России в целом работают не сами производители, а перекупщики. Именно поэтому важно, чтобы у фермеров появилась реальная возможность самостоятельно реализовывать товар и не быть задавленными "перекупом". Поэтому следует усилить меры поддержки отечественных фермеров мелкого и среднего звена за счёт расширения рынков сбыта и кооперативных объединений", - считает интеллектуал.

По его словам, такие меры помогут небольшим фермерским хозяйствам создавать коллективные торговые точки, а посредники будут вытеснены с рынков. В результате это окажется выгодным и для потребителей, ведь цены на продукцию снизятся.

"Покупатель получит по приятной цене качественные и максимально свежие фермерские продукты: овощи, фрукты, "молочку", мясо. А мелкие и средние фермеры смогут повысить доходность от своего дела. Уверен, эта мера поддержки сможет быть востребованной у производителей и положительно скажется на покупательском спросе населения", - резюмировал Вассерман.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.