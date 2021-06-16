Самолет Путина в Женеву сопроводили швейцарские истребители

По словам военных, это знак уважения

Самолет президента России Владимира Путина в небе над Женевой сопроводили истребители ВВС Швейцарии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча самолетов с высокопоставленными гостями – в том числе и из России - в небе над Швейцарией уже стала традицией. Швейцарские летчики говорят, что это делается в знак почета и уважения, передает РИА Новости.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден уже начали переговоры в Женеве. Встреча проходит на вилле Ла Гранж. В последний раз лидеры России и Соединенных Штатов встречались в 2018 году – тогда Владимир Путин провел переговоры в Хельсинки с предшественником Байдена на посту президента, Дональдом Трампом.

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