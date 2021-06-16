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В Томске вооруженный мужчина напал на росгвардейцев

15:31
  • среда
  • 16 июня 2021

Дебошира удалось задержать

В одном из домов города Томска мужчина с ножом и огнестрельным оружием напал на сотрудников Росгвардии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Сибирского округа ведомства.
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Там уточнили, что изначально на пульт охраны поступил сигнал от одной из квартир. По указанному адресу дверь никто не открывал, сотрудники правоохранительных органов пригласили дочь собственницы, но и та ничего не смогла сделать.

Внезапно дверь квартиры резко распахнулась и из нее выбежал мужчина с ножом и предметом, "конструктивно схожим с оружием".

"Злоумышленник произвел выстрел в сторону сотрудников и нанес режущие удары гражданскому и резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении.

Второй сотрудник Росгвардии выпустил три пули по ногам нападавшего, после чего его удалось задержать. Пострадавшим оказали помощь на месте, возбуждено уголовное дело.

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