В Томске вооруженный мужчина напал на росгвардейцев

Дебошира удалось задержать

В одном из домов города Томска мужчина с ножом и огнестрельным оружием напал на сотрудников Росгвардии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Сибирского округа ведомства.

Там уточнили, что изначально на пульт охраны поступил сигнал от одной из квартир. По указанному адресу дверь никто не открывал, сотрудники правоохранительных органов пригласили дочь собственницы, но и та ничего не смогла сделать.

Внезапно дверь квартиры резко распахнулась и из нее выбежал мужчина с ножом и предметом, "конструктивно схожим с оружием".

"Злоумышленник произвел выстрел в сторону сотрудников и нанес режущие удары гражданскому и резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии", - говорится в сообщении.

Второй сотрудник Росгвардии выпустил три пули по ногам нападавшего, после чего его удалось задержать. Пострадавшим оказали помощь на месте, возбуждено уголовное дело.

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