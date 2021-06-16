Проклова объяснила свое молчание о домогательствах

Актриса не рассказывала о детской травме более 50 лет

Актриса Елена Проклова призналась, почему рассказала о домогательствах более полувека спустя. Ранее она рассказала, что в 15-летнем возрасте во время съемок пережила сексуальное насилие.

До этого артистка не раз заявляла, что в этот же период у нее был роман с Олегом Табаковым. Ее признание породило волну предположений и сплетен, а многие коллеги выступили против жертвы насилия.

"Вот куда пойти и сказать "он ко мне приставал"? А он ответит: она врет. И что дальше? Мое слово против его слова. Только на его стороне вес, возраст, красноречие, связи", - объяснила актриса свое молчание.

Проклова подчеркнула, что винила в происходящем себя и считала, что такое происходит только с ней, передает "7 Дней".

"Я оправдывала извращенца. Более того, я в него влюбилась как в гения и творца. И эта двойственность, сочетание несочетаемого обернулись травмой. Если бы на его месте был какой-то страшный, противный незнакомый насильник, я бы возмущалась, сопротивлялась, в конце концов, просто убежала", - добавила она.

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