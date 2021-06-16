Американские журналисты устроили давку у зала переговоров Путина с Байденом

В зал попали не все

Некоторые из американских журналистов не смогли попасть в зал, где начинались переговоры президентов России и США. Представители СМИ из США устроили давку у дверей, фотографы и операторы пытались пробраться на лучшие места.

В этом столпотворении не все представители пула американского президента успели пройти в зал, корреспондент CNN назвал ситуацию хаосом. Телеканал "Россия-24", в свою очередь, отметил, что американские журналисты в погоне за лучшими местами попытались пройти в дверь, через которую прессу пускать не предполагалось, и сами этот хаос создали.

Давка продолжалась больше четверти часа, в зал попали лишь несколько человек с каждой стороны, пара операторов и фотографов. Корреспондент РИА Новости сообщил, что президенты терпеливо ждали, когда суета уляжется. Однако охрана в конце концов решила больше никого не пускать.

Таким образом, журналисты лишились единственной возможности запечатлеть президентов – протокольной съемки с открывающими заявлениями лидеров. Далее переговры Владимира путина и Джо Байдена на женевской вилле Ла Гранж продолжатся в закрытом режиме.

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