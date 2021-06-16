Занятия для пенсионеров по борьбе с преступниками пройдут в Москве

На юге города стартует проект "Стоп опасность"

Член Общественной палаты России и правозащитница Светлана Разворотнева поддержала занятия для пожилых граждан, в рамках которых их научат противостоять преступникам – мошенникам и вымогателям.

Специальные занятия пройдут на юге Москвы в рамках проекта "Стоп опасность" в начале июля. На вопросы пенсионеров будут отвечать волонтеры партии "Единая Россия".

"В силу своей незащищенность, доброты, неспособности дать отпор пожилые люди часто становятся жертвами вымогателей, мошенников и воров. Наш долг защитить наших пап, мам, дедушек и бабушек от насилия и научить их необходимым способам самозащиты", - рассказала Светлана Разворотнева.

Уроки в "Школе пенсионеров" предлагается распространить на всю столицу.

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