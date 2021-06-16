Госдума запретила публикацию данных судей и силовиков

Нарушившие запрет ресурсы будут заблокированы

Закон о государственной защите судей, сотрудников правоохранительных и контролирующих органов приняла Госдума в третьем, окончательном чтении. Документ, в частности, запрещает распространять их персональные данные. Роскомнадзор получил право блокировать сайты, нарушившие запрет.

"По решению органа, осуществляющего меры безопасности, может быть наложен запрет на распространение информации, содержащей сведения о защищаемом лице (персональные данные), выдачу находящихся у оператора сведений о защищаемом лице", - говорится в принятом законе.

Отмечается, что могут быть заменены номера телефонов находящегося под защитой лица, а также регистрационные знаки транспортных средств, которые он использует или которые находятся у него в собственности.

Российское правительство ранее поддержало инициативу депутатов о возможности предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему – если на то будут достаточные основания. К охране госслужащих, их жилья и имущества привлекут Росгвардию, напоминает РИА Новости.

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