Депутат МГД Киселева: "Медленные зоны" для самокатов помогут сделать эту форму мобильности цивилизованной

Меры по регулированию необходимы
В обществе накопилось напряжение относительно электросамокатов, требуются меры по их регулированию. Об этом рассказала депутат Московской городской думы Мария Киселева.
"Ограничение скорости поможет создать общий формат пользования, который в дальнейшем будет стандартом для всех типов средств индивидуальной мобильности (СИМ)", - отметила парламентарий.
По словам Марии Киселевой, новые правила работы сервисов шеринга предполагают максимальную скорость для электросамоката в 25 км/ч, а в городских парках и вокруг них - до 15 км/ч.
"Запреты на управление в нетрезвом виде, поездки на самокате вдвоем, социально опасное поведение - лихачество и провоцирование пешеходов и других водителей также должны жестко пресекаться", - приводит АГН "Москва" слова депутата.
Все эти меры призваны сделать использование электросамокатов безопасным для пешеходов, а также автомобилистов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram