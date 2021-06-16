Депутат МГД Киселева: "Медленные зоны" для самокатов помогут сделать эту форму мобильности цивилизованной

Меры по регулированию необходимы

В обществе накопилось напряжение относительно электросамокатов, требуются меры по их регулированию. Об этом рассказала депутат Московской городской думы Мария Киселева.

"Ограничение скорости поможет создать общий формат пользования, который в дальнейшем будет стандартом для всех типов средств индивидуальной мобильности (СИМ)", - отметила парламентарий.

По словам Марии Киселевой, новые правила работы сервисов шеринга предполагают максимальную скорость для электросамоката в 25 км/ч, а в городских парках и вокруг них - до 15 км/ч.

"Запреты на управление в нетрезвом виде, поездки на самокате вдвоем, социально опасное поведение - лихачество и провоцирование пешеходов и других водителей также должны жестко пресекаться", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

Все эти меры призваны сделать использование электросамокатов безопасным для пешеходов, а также автомобилистов.

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