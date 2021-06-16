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В переговорах Путина и Байдена возникла пауза

17:00
  • среда
  • 16 июня 2021

Второй раунд пройдет в расширенном составе

Перерыв объявлен в переговорах президентов России и США Владимира путина и Джо Байдена, которые проходят на вилле Ла Гранж в Женеве. Второй раунд встречи пройдет в расширенном составе, он пока не начался сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Саммит Россия-США стартовал в Женеве

"Пока не начались в расширенном формате. Пауза", - заявил Песков.

В Кремле ранее пояснили, что переговры рассчитаны на 5 часов. Встреча состоит из трех частей. После переговоров в узком составе запланированы две расширенные части, с участием делегаций России и США, с перерывом на чай и кофе, передает "Интерфакс".

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