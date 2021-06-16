Саммит Путина и Байдена продолжается уже более 3 часов

Что известно на данный момент?

В Женеве уже почти три с половиной часа продолжаются переговоры президентов России и США. Это первая встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом со времени вступления на пост главы Белого дома. Оба лидера признают, что в российско-американских отношениях накопилось много проблем, но если по итогам встречи удастся наметить направления для совместной работы, то это уже будет хорошим результатом.

В Женеву Владимир Путин прилетает за полчаса до начала встречи. Из аэропорта по украшенным российскими и американскими флагами улицам черный "Аурус" в сопровождении почетного мотокортежа сразу направляется на виллу Ла Гранж. Один из самых красивых дворцов Женевы. На пороге которого гостей уже ожидает президент Швейцарии.

Джо Байден - так установлено протоколом - приезжает вторым. Несколько минут автомобиль главы США стоит у входа, заставив Ги Пармелена переминаться с ноги на ногу. Но вот Байден все-таки выходит.

- Господин Байден, вы готовы перезапустить отношения с Россией?

Улыбаясь, он лишь кивнет на вопрос одного из представителей прессы: доверяете ли вы президенту Путину. Дальше - короткая приветственная церемония. Лидеры вместе с хозяином саммита выходят к журналистам.

На переговоры отведено около пяти часов. Но кто знает, сколько продлятся они на самом деле. Список тем для обсуждения длинный. И к нему Путин и Байден приступают немедленно.

"Я хотел бы вас поблагодарить за эту инициативу встретиться сегодня. Знаю, что у вас была длинная поездка, много работы. Тем не менее, в российско-американских отношениях накопилось много вопросов. Которые требуют обсуждения на высшем уровне", - заявил Путин.

"Спасибо! Как я уже сказал вам у входа, я благодарю вас! Всегда лучше встречаться лицом к лицу... Мы пытаемся определить то, по каким вопросам мы можем работать вместе. А там, где мы не согласны, установить предсказуемый и рациональный способ обсуждать разногласия", - отметил Байден.

Но договорить президенту США не дают американские журналисты. Нарушив заранее оговоренный швейцарскими организаторами порядок, представители пула Белого дома буквально штурмуют предназначенный для российской прессы вход в зал.

Крики, давка, каждый хочет запечатлеть момент первого за три года российско-американского саммита. Организаторы то и дело призывают к порядку. Министр иностранных дел России - они вместе с госсекретарем США Энтони Блинкином тоже в зале переговоров - выразительно смотрит на часы.

А Джозеф Байден, пользуясь заминкой, внимательно изучает заметки, явно подготовленные для разговора с российским президентом. Который все никак не может начаться по существу.

Наконец, журналистов все-таки выводят из зала. Кстати, его окна швейцарская сторона предупредительно заклеила непрозрачной пленкой, чтобы не было возможности посмотреть, что происходит на встрече. Ведь здесь любая деталь значит многое.

Этот саммит, конечно, не перезагрузка. Но попытка, по выражению российского президента, разобрать завалы в двусторонних отношениях. Ничем не подтверждённые обвинения в адрес Москвы, высылка наших дипломатов и арест собственности, санкции. Все эти действия США и вынужденный ответ со стороны России завели отношения Москвы и Вашингтона на самый низкий уровень со времен Холодной войны.

Теперь Вашингтон говорит о желании наладить сотрудничество и сделать взаимодействие с Москвой более предсказуемым. В частности, в борьбе с международным терроризмом. И вопросах стратегической стабильности. Эти темы стороны будут обсуждать уже в расширенном составе. В Женеву прибыли начальник Генштаба России и заместитель министра обороны.

Пойдет речь о Сирии, Афганистане, конфликте в Донбассе. Вероятно, затронут стороны и вопрос вступления Украины в НАТО. Накануне об этой возможности обмолвился Джо Байден. Позиция Москвы тут хорошо известна. И как подчеркнул накануне встречи пресс-секретарь президента, Владимир Путин хорошо умеет очерчивать "красные линии".

По итогам встречи оба лидера ответят на вопросы журналистов. Причем, американская сторона заранее отказалась от совместной пресс-конференции. Как заявил экс-посол США в России Майкл Макфол, который также приехал в Женеву в составе официальной делегации, администрация Байдена опасалась повторения ситуации после саммита в Хельсинки. Тогда, по общему признанию американских СМИ, Дональд Трамп выглядел значительно слабее на фоне российского лидера.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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