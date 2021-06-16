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Собянин назвал драматической ситуацию с ковидом в Москве

18:07
  • среда
  • 16 июня 2021

Вакцинация является лучшей защитой от заболевания

Роспотребнадзор предписал руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям Москвы и Московской области, которые работают в сфере услуг, провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников. Сделать прививку должны также государственные гражданские и муниципальные служащие. Ситуация с коронавирусом в столице развивается драматически. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин. По его мнению, вакцинация является лучшей защитой от опасного заболевания. И сейчас у граждан доступ к одной из лучших вакцин, которая успешно прошла международные испытания.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

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