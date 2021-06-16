Как раскрыли поджог 9 машин в Химках

Подтвердилась версия, что у преступления был заказчик

Полицейские по горячим следам раскрыли резонансный поджог в подмосковных Химках. На прошлой неделе на крытом охраняемом паркинге сгорели 9 машин. Огонь едва не уничтожил весь этаж, хотя целью подозреваемых был только один автомобиль. Злоумышленники были в капюшонах и масках, но их личности быстро установили. Сейчас четверо в СИЗО, один под подпиской о невыезде.

Последний этаж крытого паркинга. Трое мужчин подбегают к чёрной "Субару", обливают бензином и чиркают спичкой. Злоумышленники спешат удалиться, но один из них останавливает соучастников и призывает вернуться. Вероятно, для отчётности надо было сфотографировать результат. Лишь после этого все скрываются в неизвестном направлении. После просмотра видеозаписи у следователей не осталось сомнения – это был заказ.

"По версии следствия, сообщники согласились поджечь иномарку, принадлежащую местному жителю, за вознаграждение в размере 60 тысяч рублей. Объявление о таком криминальном заработке они нашли на одном из информационных ресурсов сети интернет. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иномарка принадлежала юристу известной страховой компании. Что послужило причиной поджога и кто заказчик, полицейские должны выяснить у этих людей. Всех пятерых исполнителей накануне задержали в Белгородской области.

Помимо заказанной машины, сгорело ещё 8 иномарок. Три из них восстановлению не подлежат. По предварительным подсчётам, ущерб составил больше 13 миллионов рублей. Четверо фигурантов заключены под стражу. Тот, кто обливал бензином и поджигал, и вовсе оказался трижды судимым. Освободился в марте. Ещё с одного из соучастников взята подписка о невыезде. Всем вменяется умышленное уничтожение имущества. Если суд признает задержанных виновными, помимо возмещения ущерба, ещё два года они могут провести в тюрьме.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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