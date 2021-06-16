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Главконтроль назвал размер штрафа за невыполнение требования о вакцинации

17:35
  • среда
  • 16 июня 2021

Повторное нарушение обойдется в 1 миллион рублей

Индивидуальным предпринимателям и организациям Москвы, не выполняющим требование об обязательной вакцинации сотрудников, грозят крупные штрафы. Повторное нарушение обойдется в 1 миллион рублей, либо власти могут приостановить деятельность предприятия.
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"За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда. Регламентируются данные решения статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса", - заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Главный санитарный врач Москвы 16 июня издал распоряжение об обязательной вакцинации 60% работающих горожан. Это касается сотрудников предприятий сфер торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения и соцзащиты. Привиться должны также работники салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров и концертных залов.

По словам Данчикова, за невыполнение этих требований штраф для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - 100-300 тысяч. В случае повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300-500 тысяч рублей, а юридическое лицо или индивидуального предпринимателя - на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона, передает ТАСС.

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