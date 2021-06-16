Политолог оценил предвыборную программу московского отделения "Единой России"

Тезис о построении всей работы вокруг человека не может не вызвать одобрения

Политолог Леонид Давыдов прокомментировал предвыборную программу Московского отделения партии "Единая Россия", которую представил мэр города, член бюро высшего совета "ЕР" Сергей Собянин.

"Безусловно, прозвучавший в выступлении Сергея Собянина тезис о построении всей работы вокруг человека не может не вызвать одобрения", - отметил Леонид Давыдов.

Политолог отметил важность создания условий для безопасной и комфортной жизни, а также развития транспортной инфраструктуры и индустрии досуга, передает "АиФ".

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