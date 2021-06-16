Путин и Байден продолжили переговоры в расширенном составе

Встреча проходит в Желтом зале виллы Ла Гранж

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжились в расширенном составе. В переговорах на женевской вилле Ла Гранж теперь участвуют делегации – тогда как до сих пор свидетелями беседы лидеров были только главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

Переговоры Путина и Байдена в узком составе продлились примерно 1 час 45 минут. Затем была объявлена пауза - президенты ушли на короткий перерыв перед началом второй части встречи.

"Переговоры в расширенном составе начались", - сообщили журналистам в пресс-службе Кремля. Встреча в широком составе проходит в Желтом зале виллы Ла-Гранж. С российской стороны в ней участвуют Сергей Лавров, замглавы МИД Сергей Рябков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

На саммит приглашены также замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Они примут участие в обсуждении отдельных вопросов, касающихся Украины и Сирии, передает ТАСС.

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