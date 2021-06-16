ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Байден продолжили переговоры в расширенном составе

18:00
  • среда
  • 16 июня 2021

Встреча проходит в Желтом зале виллы Ла Гранж

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продолжились в расширенном составе. В переговорах на женевской вилле Ла Гранж теперь участвуют делегации – тогда как до сих пор свидетелями беседы лидеров были только  главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен.
В переговорах Путина и Байдена возникла пауза

Переговоры Путина и Байдена в узком составе продлились примерно 1 час 45 минут. Затем была объявлена пауза - президенты ушли на короткий перерыв перед началом второй части встречи.

"Переговоры в расширенном составе начались", - сообщили журналистам в пресс-службе Кремля. Встреча в широком составе проходит в Желтом зале виллы Ла-Гранж. С российской стороны в ней участвуют Сергей Лавров, замглавы МИД Сергей Рябков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

На саммит приглашены также замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Они примут участие в обсуждении отдельных вопросов, касающихся Украины и Сирии, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Саммит Россия - США в Женеве
Саммит Россия - США в Женеве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.