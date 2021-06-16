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Депутат МГД Щитов: Введение цифровых ID в такси поспособствует безопасности водителей и пассажиров

18:25
  • среда
  • 16 июня 2021

За последние 10 лет рынок такси изменился

Назрели меры для регулирования на рынке такси, нужно четкое понимание - кто, где, как возит москвичей и туристов. Об этом заявил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Безопасности водителей и пассажиров должно поспособствовать введение цифровых идентификационных номеров (ID) в такси. "Цифровой профиль таксиста включает информацию о действующих правах на управление автомобилем, разрешении на перевозку пассажиров, а также информацию о штрафах, наличии судимостей, количестве отработанных часов", - отметил парламентарий.

По словам Щитова, нелегальных такси быть не должно. "Это вопрос базовой безопасности на дороге для всех участников: пассажиров, таксистов, водителей соседних автомобилей", - приводит слова депутата АГН "Москва".

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