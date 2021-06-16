ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская сборная одержала первую победу на Евро-2020

18:11
  • среда
  • 16 июня 2021

Россияне выиграли у финнов

Сборная России одержала свою первую победу на Евро-2020. Россияне выиграли у команды Финляндии со счетом 1:0.
В Петербурге сделали словарь футбольной лексики для фанатов

Победный гол в матче, который прошел в Санкт-Петербурге, забил в конце первого тайма Алексей Мирончук.

Российская сборная в первом матче Евро-2020 проиграла команде Бельгии 0:3. Однако после сегодняшней победы команда сохраняет шансы на выход в финальную часть турнира, передает TVC.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Финляндия - Россия
Футбол. ЧЕ-2020. Матч Финляндия - Россия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.