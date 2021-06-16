Российская сборная одержала первую победу на Евро-2020

Россияне выиграли у финнов

Сборная России одержала свою первую победу на Евро-2020. Россияне выиграли у команды Финляндии со счетом 1:0.

Победный гол в матче, который прошел в Санкт-Петербурге, забил в конце первого тайма Алексей Мирончук.

Российская сборная в первом матче Евро-2020 проиграла команде Бельгии 0:3. Однако после сегодняшней победы команда сохраняет шансы на выход в финальную часть турнира, передает TVC.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram