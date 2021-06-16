В Женеве завершились переговоры Путина и Байдена

Встречу в расширенном формате решили не разбивать на две части
Автомобиль президента США Джо Байдена подан ко входу в виллу Ла Гранж в Женеве. Встреча американского президента с российским лидером Владимиром Путиным завершилась.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, переговоры в расширенном составе было решено не разбивать на две части. Журналисты ожидают начала пресс-конференции Путина. Американский лидер покинул виллу Ла Гранж.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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