В Женеве завершились переговоры Путина и Байдена

Встречу в расширенном формате решили не разбивать на две части

Автомобиль президента США Джо Байдена подан ко входу в виллу Ла Гранж в Женеве. Встреча американского президента с российским лидером Владимиром Путиным завершилась.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, переговоры в расширенном составе было решено не разбивать на две части. Журналисты ожидают начала пресс-конференции Путина. Американский лидер покинул виллу Ла Гранж.

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