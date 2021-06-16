Пресс-конференция Путина после встречи с Байденом. Главное

О чем рассказал президент России?

Почти четыре часа продолжались в Женеве переговоры президентов России и США. Владимир Путин и Джозеф Байден обсудили вопросы стратегической стабильности, ряд региональных конфликтов - в том числе ситуацию на востоке Украины. Были затронуты и экономические вопросы. По завершении встречи президенты подвели её итоги на пресс-конференциях. Каждый из лидеров встретился с журналистами отдельно.

Отозванные для консультаций послы двух стран наконец возвращаются в Москву и в Вашингтон. А в совместном заявлении лидеров по итогам саммита прямо сказано – "в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана".

Впереди большая работа, после напряженной паузы в двусторонних отношениях дипломатам поручено, как выразился Путин, приступить к разбору завалов.

Во всяком случае, прошедшие российско-американские переговоры Путин назвал конструктивными, несмотря на существующие расхождения. В украинском вопросе стороны придерживаются Минских соглашений. Тема вступления в НАТО обсуждалась лишь "мазками", отметил президент. На пресс-конференции его просто не могли не спросить - обсуждалось ли в беседе резонансное высказывание Байдена, назвавшего Путина "убийцей".

"По поводу резких заявлений: что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили", - сказал Путин.

Пугать друг друга бессмысленно, нужно садиться и разговаривать – это Путин о так называемых "красных линиях в политике". Спросили и о том, можно ли Байдену доверять.

"Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его - дорожите ими". Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули", - заявил Путин.

Кибератаки, в которых США обвиняют Россию, еще один резонансный вопрос. При том, что именно из Штатов совершается большинство таких виртуальных нападений. Отвечать на запросы наших правоохранителей американцы не спешат.

"Вот, например, мы знаем о кибератаках на трубопроводную компанию в США. Знаем также, что компания вынуждена была заплатить 5 млн шантажистам. Часть денег, по моей информации, вернули из электронных кошельков, а часть нет. Ну при чём здесь государственные органы России? Мы сталкиваемся с такими же угрозами, в частности, например, на систему здравоохранения одного из крупных регионов Российской Федерации. И мы, конечно же, видим, откуда происходят атаки. Видим, что эта работа координируется из киберпространства США", - отметил Путин.

Иностранных журналистов на пресс-конференции Путина была едва ли не половина зала. Только вот складывалось ощущение, что вопросы им писали под копирку… соблюдение прав человека в России.

"Афганистан возьмём - там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали. Раз, два. Допустим, это ошибка. Такое тоже бывает. Но расстрелы из беспилотников или с вертолётов явно гражданских лиц в Ираке, явно гражданских лиц - это что такое? Кто несёт за это ответственность? Кто убийца? Или по правам человека. Послушайте меня. "Гуантанамо" до сих пор работает! Вообще не соответствует ничему. Ни международному праву, ни американским законам, ничему! А до сих пор существует. Тюрьмы ЦРУ, которые были открыты в разных странах, в том числе европейских государствах, где пытки применялись. Это что такое? Это права человека?" – задается вопросом Путин.

О несистемной оппозиции и блогере Навальном спросили дважды. Путин терпеливо, детально и подробно ответил каждому. "Первое – человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что хотел, сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Я вашему коллеге объяснял, но вам еще раз. В Соединённых Штатах принят закон, согласно которому США объявили о том, что будут поддерживать определённые политические организации России. В то же время объявили Российскую Федерацию врагом. Публично сказали о том, что будут сдерживать развитие России. Вопрос, какие же организации политические Соединённые Штаты и другие участники западного сообщества должны поддерживать в России, если они при этом им ещё и платят? Во многих странах происходит всё то же самое, что у нас. Хочу ещё раз подчеркнуть: мы сочувствуем тому, что произошло в США. Но мы не хотим допустить, чтобы то же происходило у нас", - отметил Путин.

Финальный вопрос, вроде бы, должен был расставить все точки над "i". Журналистка из Канады попросила Путина пояснить ее девятилетней дочери, зачем встретились лидеры двух стран.

"Взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надёжным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты", - рассказал Путин.

Матвей Шестаков, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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