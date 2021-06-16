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Что нужно российской сборной для выхода из группы в плей-офф

22:36
  • среда
  • 16 июня 2021

Подробности состоявшегося в среду матча

На чемпионате Европы по футболу сборная России в среду одержала первую победу. Матч в Санкт-Петербурге с командой Финляндии завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Набрано три очка и теперь у россиян есть хорошие шансы выйти из группы, продолжить борьбу за высокие места. Но впереди опасный соперник - сборная Дании, причем игра пройдет на ее поле.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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