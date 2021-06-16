Что нужно российской сборной для выхода из группы в плей-офф

Подробности состоявшегося в среду матча

На чемпионате Европы по футболу сборная России в среду одержала первую победу. Матч в Санкт-Петербурге с командой Финляндии завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Набрано три очка и теперь у россиян есть хорошие шансы выйти из группы, продолжить борьбу за высокие места. Но впереди опасный соперник - сборная Дании, причем игра пройдет на ее поле.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram