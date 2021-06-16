Путин: послы России и США возвращаются к местам своей службы

Сроки возвращения – технический вопрос

Американский посол в России и российский посол в США возвращаются к местам своей службы. Договоренность достигнута на переговорах президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам саммита.

По словам Путина, МИД России и госдепартамент США начнут взаимодействие на дипломатическом треке по всему комплексу проблем. Путин, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что затрагивался на переговорах и вопрос Украины – но "мазком". По словам российского президента, Байден также считает, что проблема Донбасса должна решаться на основе минских договоренностей.

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