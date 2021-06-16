Путин оценил переговоры с Байденом

Встреча длилась 4,5 часа

Переговоры с президентом США Джо Байденом прошли хорошо. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам состоявшейся в Женеве встречи.

Президент озвучил темы, которые обсуждались – среди них стратегическая стабильность, торговые отношения, а также кибербезопасность и сотрудничество в Арктике, передает РИА Новости.

По словам Путина, Россия и США договорились начать консультации по кибербезопасности. Кроме того, затрагивалась тема Украины. "Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские соглашения", - сказал Путин.

Переговоры лидеров продлились в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв. Встречу в расширенном формате решили не разбивать на две части.

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