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Путин заявил об ответственности Москвы и Вашингтона за стратегическую стабильность

19:19
  • среда
  • 16 июня 2021

Россия и США – две крупнейшие ядерные державы

Россия и США несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Это ясно хотя бы из того, что речь идет о двух крупнейших ядерных державах, заявил президент России Владимир Путин.
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"На Соединенных Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Джо Байденом в Женеве.

Российский лидер подчеркнул, что две страны вне досягаемости как по количеству боезапасов, боеголовок, так и по количеству средств доставки, по уровню современности ядерных вооружений.

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