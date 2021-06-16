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Путин: Байден объяснился после слов про "убийцу"

19:23
  • среда
  • 16 июня 2021

Владимира Путина устроили комментарии президента США после резких высказываний в его адрес

Президент США Джо Байден объяснял свои слова об "убийце" еще в телефонном разговоре. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с главой Белого дома. По словам Путина, его эти объяснения устроили.
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"По поводу резких заявлений: что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили", - цитирует ТАСС слова Путина.

Накануне Байдена попросили прокомментировать сделанное им во время одного из прошлых интервью заявление о том, что о считает российского лидера "убийцей". Тогда президент США не дал внятного ответа.

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