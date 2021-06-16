Юристы назвали обоснованным решение об обязательной вакцинации в сфере услуг

Оно защищает право граждан на жизнь и здоровье

Юристы подтвердили законность решения главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации в столице. Как рассказал председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена, люди, которые работают в сфере торговли и услуг, не должны навредить другим – ведь их работа предполагает постоянные контакты с большим числом граждан.

"Это как в ситуации с врачами, которые должны мыть руки перед операцией, или с военнослужащими, которые должны надевать противогаз, нравится им это или нет. В текущей ситуации решение главного санитарного врача, безусловно, оправданное и актуальное", - отметил Кучерена.

Юрист Михаил Барщевский заявил, что решения главного санитарного врача Москвы защищают право граждан на жизнь и здоровье.

"Постановление касается не вакцинации всех и вся, а только вакцинации людей, занятых в сфере обслуживания, тех, кто общается с потребителями. И в этом случае моя свобода не быть зараженным ограничивает вашу свободу не прививаться. И это мое человеческое право не быть зараженным", - отметил он.

Главный санитарный врач Москвы в среду издал распоряжение об обязательной вакцинации 60% работающих горожан. Это касается сотрудников предприятий сфер торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения и соцзащиты.

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