Путин: тема взаимного признания вакцин от коронавируса затрагивалась на переговорах

Россия готова к сотрудничеству в этом направлении

Тема взаимного признания вакцин от коронавируса затрагивалась на переговорах президентов России и США – но только вскользь. Москва готова к сотрудничеству с Вашингтоном в этом направлении, заявил Владимир Путин.

"Мы готовы к сотрудничеству по этому направлению, но подробно мы сегодня об этом не говорили", - ответил президент России журналисту на итоговой пресс-конференции после переговоров с американским лидером в Женеве..

Путин напомнил, что еще при прежней администрации США Россия откликнулась на просьбу Вашингтона, отправила технику в виде гуманитарной помощи. Российский лидер подчеркнул, что Америка – большая, мощная страна, и дело не в том, что у нее денег не хватало. Просто в тот момент США крайне нуждались в системах ИВЛ – и Россия поставила их абсолютно бескорыстно. Москва готова и к дальнейшему сотрудничеству в борьбе с коронавирусом, передает TVC.ru.

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