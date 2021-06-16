Путин призвал США к взаимодействию в Арктике

Страны разделены одним проливом

Москва и Вашингтон должны сотрудничать в Арктике, а не конфликтовать, убежден Владимир Путин. Российский президент напомнил, что Россию и США разделяет один пролив – между Аляской и Чукоткой. Все это должно подталкивать к взаимодействию, считает российский лидер. И озабоченность Вашингтона по поводу действий России в этом регионе безосновательна.

"Я сказал нашим коллегам, что не вижу здесь никакой озабоченности. Напротив, я глубоко убежден, что мы можем сотрудничать и должны сотрудничать на этом направлении. Россия и Соединенные Штаты являются одними из восьми членов Арктического совета, Россия председательствует в этом году в Арктическом совете", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве.

По словам Путина, не имеют под собой оснований и опасения США по поводу того, что Россия якобы занимается милитаризацией Арктического региона, передает TVC.ru. Там не делается ничего такого, чего не было в Советском Союзе – просто восстанавливается существовавшая ранее, но затем напрочь разрушенная инфраструктура, подчеркнул российский лидер.

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