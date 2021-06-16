ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал США к взаимодействию в Арктике

20:07
  • среда
  • 16 июня 2021

Страны разделены одним проливом

Москва и Вашингтон должны сотрудничать в Арктике, а не конфликтовать, убежден Владимир Путин. Российский президент напомнил, что Россию и США разделяет один пролив – между Аляской и Чукоткой. Все это должно подталкивать к взаимодействию, считает российский лидер. И озабоченность Вашингтона по поводу действий России в этом регионе безосновательна.
Путин: тема взаимного признания вакцин от коронавируса затрагивалась на переговорах

"Я сказал нашим коллегам, что не вижу здесь никакой озабоченности. Напротив, я глубоко убежден, что мы можем сотрудничать и должны сотрудничать на этом направлении. Россия и Соединенные Штаты являются одними из восьми членов Арктического совета, Россия председательствует в этом году в Арктическом совете", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве.

По словам Путина, не имеют под собой оснований и опасения США по поводу того, что Россия якобы занимается милитаризацией Арктического региона, передает TVC.ru. Там не делается ничего такого, чего не было в Советском Союзе – просто восстанавливается существовавшая ранее, но затем напрочь разрушенная инфраструктура, подчеркнул российский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Арктика
Арктика
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.