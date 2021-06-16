Путин после переговоров с Байденом вспомнил песню про синий туман

Президент пошутил в ответ на вопрос журналиста

Президент России Владимир Путин шуткой ответил одному из журналистов, который намеревался задать российскому лидеру вопрос про "обман".

"Синий туман похож на обман. Мы сейчас с вами песни петь будем. Но нас не поймут ваши иностранные коллеги, - сказал глава государства во время пресс-конференции по итогам переговоров с Джо Байденом в Женеве.

"Синий туман" – популярная песня Вячеслава Добрынина, записана в 1989 году.

Ранее Путин заявил, что переговоры с президентом США прошли хорошо. Лидеры обсудили стратегическую стабильность, торговые отношения, а также кибербезопасность.

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