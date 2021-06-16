Путин указал Вашингтону на упущенные из-за санкций возможности

Если они продолжатся, то не стоило и встречаться

Переговоры призваны наладить отношения между людьми. В них нет смысла, если после встречи снова запугивать друг друга, водить санкции - это означает упущенные возможности, убежден Владимир Путин.

"Пугать друг друга бессмысленно. Когда люди встречаются для переговоров, чтобы наладить отношения, так никогда не делается - иначе не нужно встречаться", - заявил президент России на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве.

Путин ответил на вопрос журналиста, не ожидается ли новый виток антироссийских санкций со стороны Вашингтона. Российский лидер отметил, что в Штатах есть и противники, и сторонники улучшения отношений с России Какие силы возобладают на этот раз – сказать трудно. Но если такие шаги последуют, для США это будет означать упущенные возможности, подчеркнул Путин.

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