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Путин указал Вашингтону на упущенные из-за санкций возможности

20:23
  • среда
  • 16 июня 2021

Если они продолжатся, то не стоило и встречаться

Переговоры призваны наладить отношения между людьми. В них нет смысла, если после встречи снова запугивать друг друга, водить санкции - это означает упущенные возможности, убежден Владимир Путин.
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"Пугать друг друга бессмысленно. Когда люди встречаются для переговоров, чтобы наладить отношения, так никогда не делается - иначе не нужно встречаться", - заявил президент России на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве.

Путин ответил на вопрос журналиста, не ожидается ли новый виток антироссийских санкций со стороны Вашингтона. Российский лидер отметил, что в Штатах есть и противники, и сторонники улучшения отношений с России Какие силы возобладают на этот раз – сказать трудно. Но если такие шаги последуют, для США это будет означать упущенные возможности, подчеркнул Путин.

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