Байден оценил переговоры с Путиным

О чем говорил президент США?

В целом позитивно исторические переговоры на вилле Ла Гранж оценил президент США. Джо Байден вышел к журналистам через несколько минут после окончания пресс-конференции Владимира Путина. От совместного итогового заявления американская сторона отказалась. Да и представителей российских СМИ на выступление главы Белого дома не допустили.

В тот момент, когда переговоры Владимира Путина и Джо Байдена еще продолжаются, ко входу в здание виллы Ла Гранж подъезжает лимузин президента США. Пресс-конференция главы Белого дома была запланирована сразу по окончании саммита. Но вместо этого Байден едет в отель. Отдохнуть и, как сам потом скажет, послушать, о чем будет говорить российский лидер. Которого американский лидер чуть не путает со своим предшественником.

Оговорки президента США, впрочем, уже мало кого удивляют. Хотя Джо Байден, пишет корреспондент FOX NEWS, читает свое вступительное слово по суфлеру. Сам глава Белого дома выглядит несколько уставшим, шутя жалуется на яркое солнце и жару. Из-за которой даже снимает пиджак в середине встречи с журналистами. Но, как сам признается, результатом этого саммита он доволен. Это был диалог. А не спарринг-матч, как представляли переговоры в американской прессе.

"Не было никаких угроз. Не было разговоров из серии: если ты сделаешь то, то я сделаю это. Я просто объяснил свою позицию, свой взгляд на те вещи, где я считаю, мы можем работать вместе. И последствия, которые наступят вследствие нарушения суверенитета США", - заявил Байден.

В отличие от пресс-конференции Владимира Путина, где вопросы главе государства могли задать и российские и американские журналисты, на встречу с Джо Байденом аккредитовали исключительно представителей СМИ США. Причем, у главы Белого дома есть и заранее подготовленный список тех, кто будет задавать вопросы. Так Байден, очевидно, пытается избежать неудобных для себя тем. На которые говорить явно не настроен.

Из списка тем, которые поднимались за закрытыми дверями саммита, американский президент выделяет кибербезопасность, подтверждая намерение сторон развивать сотрудничество в этой сфере. Ситуацию в Сирии, Афганистане. И на Украине. Здесь Байден краток: "Мы согласились в необходимости продолжить дипломатический диалог в ключе соблюдения минских соглашений".

Несколько раз американский президент возвращается к теме соблюдения прав человека. Этот вопрос, кажется, волнует журналистов куда больше других, Байден, разумеется, слышал слова российского президента, напомнившего о том, какие последствия ожидают тех, кто пошел с политическими требованиями в Капитолий. Но тут у главы Белого дома все, как обычно: все, что делает США, правильно и очень в духе демократических ценностей.

"Одно дело преступники, которые ворвались в здание Капитолия, убили офицера полиции и будут за это отвечать. И совсем другое: люди, которые протестуют и говорят о том, что им не дают свободно выражать свое мнение", - заявил Байден.

Отдельно отмечает американский лидер диалог по вопросам стратегической стабильности. Подчеркивая: оба лидера не хотят повторения Холодной войны. И готовы сделать для этого все возможное.

"А когда, по вашему мнению, главы государств в последний раз два часа к ряду говорили тет-а-тет? Обсуждая все в деталях. Может, вы знаете такой пример, лично я нет. Мы так много обсудили! Два часа спустя мы посмотрели друг на друга: ну хорошо, а что дальше? А дальше - нам надо будет через 3-6 месяцев посмотреть те вещи, о которых мы договорились, работают они или нет?" – заявил Байден.

Не дожидаясь, пока все смогут задать вопросы, президент США надевает солнечные очки и уходит со сцены. Причем, американская сторона заранее отказалась от совместной пресс-конференции. Как заявил экс-посол США в России Майкл Макфол, который также приехал в Женеву в составе официальной делегации, администрация Байдена опасалась повторения ситуации после саммита в Хельсинки. Тогда, по общему признанию американских СМИ, Дональд Трамп выглядел значительно слабее на фоне российского лидера.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram