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Байден исключил военный ответ на "российские кибератаки"

21:16
  • среда
  • 16 июня 2021

Холодной войны также не предвидится

Речи о возможности военного ответа на какие-либо действия России – в том числе и на атаки якобы российских хакеров – на переговорах в Женеве не было. Как заявил президент США Джо Байден, холодная война, как он понял во время саммита, также в планы Владимира Путина не входит – она не в интересах ни Москвы, ни Вашингтона.
Путин: Байден объяснился после слов про "убийцу"

По словам президента США, он объяснил своему российскому коллеге, что его работа направлена не против России.

"Я сказал президенту Путину, что моя повестка не направлена против России, она направлена на то, чтобы принести пользу американского народу. Защищать американский народ - моя ответственность как президента", - заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита с Путиным в Женеве.

Американский лидер также сообщил журналистам, что передал президенту России список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. По словам Байдена, есть договоренность о встрече российских и американских экспертов, которые должны обсудить этот вопрос.

Президент США отметил, что тон встречи с Путиным был хорошим, позитивным. Байден считает, что Москва и Вашингтон могут реально улучшить двусторонние отношения, не поступаясь своими ценностями и принципами.

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