Путину в Женеве подарили бизона, Байдену - хохлому

В Белом доме объяснили, что бизон символизирует силу, единство и стойкость

Президенты России и США на саммите в Женеве обменялись подарками. Владимир Путин подарил американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва".

"Письменный набор хохломы "Москва" подарил Путин", - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Джо Байден преподнес в дар российскому лидеру хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы. Как отметили в Белом доме, очки сделаны на заказ компанией Randolph – такие носят пилоты ВВС США. А бизон – одно из наиболее величественных животных Америки, он символизирует силу, единство и стойкость, передает ТАСС.

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