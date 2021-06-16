Жителей юга России предупредили о потопе

Воды на улицах будет по колено

Юг России ожидает потоп. Мощные ливни обрушатся на регион 17 июня. Из-за обильных дождей воды на улицах городов будет по колено, предупреждают синоптики.

"Будут потопы на Черноморском побережье Кавказа, от Новороссийска до Тамани, восточный Крым, Керчь, Феодосия. Там выльется местами до 30-50 мм осадков, то есть почти половина бочки воды на метр квадратный. Оттуда будут приходить тревожные сводки о подтопленных территориях", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, больше всего пострадает Керчь. Ливни в регион принесет циклон, они начнутся уже ночью 17 июня. Потоки воды обрушатся на Анапу и Новороссийска, а ближе к утру сместятся на восток Крымского полуострова, в Керчь и Феодосию, передает ТАСС.

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