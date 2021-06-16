Юристы подтвердили законность решения об обязательной вакцинации в Москве

Решения главного санитарного врача правомерны

Главный санитарный врач любого субъекта Российской Федерации руководствуется, в первую очередь, федеральным законом. И решение об обязательной вакцинации в Москве основано на соответствующих пунктах документа от 1999 года "О санитарном благополучии населения", пояснил журналистам адвокат и правозащитник Анатолий Кучерена.

Юрист напомнил, что в данном случае речь идет о пандемии, угрозе жизни людей. И для того, чтобы сберечь здоровье горожан, главный санитарный врач просто обязан принимать меры, направленные на благополучие населения.

Прокомментировал предписание главного санитарного врача Москвы и полпред правительства России в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский. Он также подчеркнул: меры по вакцинации от коронавируса в Москве, принятые главным санитарным врачом столицы, защищают право граждан на жизнь и здоровье.

"Постановление касается не вакцинации всех и вся, а только вакцинации людей, занятых в сфере обслуживания, тех, кто общается с потребителями. И в этом случае моя свобода не быть зараженным ограничивает вашу свободу не прививаться", - заявил Барщевский журналистам.

Юрист напомнил, что в праве есть понятие"крайней необходимости". Оно означает, что в особых осбтоятельствах допустимы действия, не предусмотренные законом и даже противоречащие ему, для недопущения большего вреда. Однако в данном случае речи об этом не идет - законы 1998 и 1999 годов предоставляют главному санитарному врачу право объявлять обязательную вакцинацию в столице.

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