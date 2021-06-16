Байден отругал американских журналистов за негатив о саммите в Женеве

Он отказался делиться с прессой своими ожиданиями

Негативный настрой американских журналистов не понравился президенту США. Джо Байден, покидая Женеву, раскритиковал американскую прессу. Он подчеркнул, что понимает причину попыток задать ему вопрос скорее в отрицательном ключе.

"Чтобы сделать репортаж, вы должны быть негативными... Вы никогда не задаете позитивных вопросов… Ребята, я не хочу вас сводить с ума, потому что я знаю, что вы хотите негативных взглядов", - заявил Байден в аэропорту Женевы, перед отлетом в США.

Саммит президентов России и США прошел 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Джо Байден отказался делиться с журналистами подробностями встречи с Путиным – так же, как и своими ожиданиями, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram