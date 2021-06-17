Зеленский обратился к Путину на русском языке

Украинский президент рассчитывает на личную встречу

В ходе беседы с иностранными журналистами президент Украины Владимир Зеленский обратился на русском языке к Владимиру Путину. Это обращение касалось сит уации в Донбассе.

"Когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали", - приводит слова главы государства его официальный сайт.

Зеленский при этом подчеркнул, что как у российской, так и у украинской сторон может быть множество вопросов касательно двусторонних отношений, но при этом у государств общая история.

Вместе с тем президент Украины заявил, что Москва "оттягивает" начало переговоров. По словам Зеленского, на встрече с Путиным он готов обсуждать только конфликт в Донбассе.

Ранее на этой неделе заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что подвижек по организации встречи Путина и Зеленского пока нет.

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