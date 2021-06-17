"Хороший день для России": Трамп - о саммите в Женеве

Штаты ничего не получили, считает экс-глава Белого дома

Выступая в эфире телеканала Fox News, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил итоги российского-американского саммита в Женеве, прошедшего в среду.

"Думаю, в целом мы ничего не получили. Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили. Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили", - заметил экс-глава Белого дома.

По его словам, действующая администрация США не смогла помешать России в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2".

Кроме того, республиканец подчеркнул, что хотел бы снять введенные против Москвы санкции, так как российско-американское сотрудничество может быть взаимовыгодным. Что касается персоны Владимира Путина, Трамп уточнил, что "по-настоящему хорошо ладил" с президентом России.

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