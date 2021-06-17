На Сахалине вводят обязательную вакцинацию для сферы услуг

Начнется она с понедельника

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова сообщила, что власти Сахалинской области приняли решение ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для представителей ряда профессий.

"В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Эти категории обязаны будут привиться", - приводит слова Фунтусовой РИА "Новости".

Уточняется, что речь идет о работниках здравоохранения, образования, общепита, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, учреждений культуры, кинотеатров, детских лагерей.

Начнется обязательная вакцинация этих сотрудников с понедельника.

Таким образом, это уже четвертый регион, где введена обязательная вакцинация некоторых граждан. Ранее аналогичные меры приняли в Москве, Подмосковье и Кемеровской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram