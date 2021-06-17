Как срочная служба в армии отражается на размере пенсии

Объясняет Пенсионный фонд России

Как объяснили в Пенсионном фонде России, в трудовой стаж засчитывается время срочной службы в армии. За год начисляют 1,8 пенсионного коэффициента.

В ПФР уточнили, что эти коэффициенты начисляются за время официального трудоустройства, точное число зависит от стажа и суммы страховых взносов.

В отдельных случаях, говорят эксперты, можно при расчете учесть службу в армии до 2002 года. Правда, этот вариант дает наибольший размер выплат далеко не всегда.

Именно от индивидуальных пенсионных коэффициентов зависит размер пенсии. Начисляют их за каждый год работы, все начисленные коэффициенты при этом складывают. К этой сумме добавляется фиксированная часть страховой пенсии, передает РИА "Новости".

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