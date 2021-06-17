Проценко развеял опасения россиян о бесплодии после вакцинации от COVID-19

Влияние вакцины на репродуктивную систему - не более чем слухи

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал вбросом слухи о том, что вакцинация от коронавируса может стать причиной бесплодия.

"Абсолютно не понимаю, с чего взят этот вброс", - заявил Проценко в Instagram. Он подчеркнул, что препарат был создан с использованием технологий, которые раньше уже применялись.

"Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия <…> Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить хорошо или плохо. И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент — спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт", - считает Проценко.

Ранее власти Москвы и Подмосковья сделали вакцинацию от коронавирусной инфекции обязательной для ряда граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram