Китай запустил к орбитальной станции корабль с тремя космонавтами

"Шэньчжоу-12" успешно достиг точки назначения

С космодрома Цзюцюань к строящейся орбитальной станции Китая в четверг был запущен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту, передает ТАСС.

Осуществили старт в 09:22 по местному времени (04:22 по Москве). Для вывода на орбиту использовали ракету-носитель CZ-2F.

Вскоре после этого поступило сообщение о том, что "Шэньчжоу-12" успешно достиг околоземной орбиты.

"Я верю, что наша космическая станция позволит Китаю добиться еще больших успехов", - отметил Чжоу Цзяньпин, главный конструктор программы пилотируемых космических полетов КНР.

Китай рассчитывает завершить работы на своей космической станции в 2022 году.

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