Китай запустил к орбитальной станции корабль с тремя космонавтами

"Шэньчжоу-12" успешно достиг точки назначения
С космодрома Цзюцюань к строящейся орбитальной станции Китая в четверг был запущен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту, передает ТАСС.
Осуществили старт в 09:22 по местному времени (04:22 по Москве). Для вывода на орбиту использовали ракету-носитель CZ-2F.
Вскоре после этого поступило сообщение о том, что "Шэньчжоу-12" успешно достиг околоземной орбиты.
"Я верю, что наша космическая станция позволит Китаю добиться еще больших успехов", - отметил Чжоу Цзяньпин, главный конструктор программы пилотируемых космических полетов КНР.
Китай рассчитывает завершить работы на своей космической станции в 2022 году.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram