Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин

Об этом сообщили в генеральном консульстве России

Правительство Гонконга включило "Спутник V" в список вакцин от COVID-19, признаваемых в этом регионе. Об этом говорится в заявлении генерального консульства России в Facebook.

"Для резидентов города, полностью вакцинированных "Спутник V" (то есть при условии, что прошло 14 дней после инъекции её второго компонента) обязательный карантин будет сокращен, при прибытии из России – с 21 дня до 14 дней карантина и 7 дней самонаблюдения", - сообщили в генконсульстве.

При посадке на самолет при себе необходимо иметь сертификат вакцинации, отрицательный результат теста на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до вылета самолета, и бронь одной из "карантинных" гостиниц сроком на 14 дней.

Ранее в РФПИ сообщили, что "Спутник V" может получить регистрацию в ЕС в течение двух месяцев. Европейское агентство лекарственных средств представило позитивный отзыв, а информация о задержках не соответствует действительности.

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