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В ходе беспорядков в Берлине пострадали 60 полицейских

08:29
  • четверг
  • 17 июня 2021

Начались столкновения на улице Ригаер-штрассе

Как сообщает в среду агентство DPA, в Берлине в районе Фридрихсхайн произошли столкновения полиции с левыми радикалами. Травмы разной степени тяжести получили 60 сотрудников правоохранительных органов.
Полиция Берлина задержала 150 участников массовых протестов

Уточняется, что начались беспорядки на улице Ригаер-штрассе, где в одном из заброшенных домов проживают представители различных левацких объединений. Власти несколько лет пытаются его расселить, но встречают противодействие.

Жильцы возвели на улице баррикады из горящих покрышек и колючей проволоки - они отказывались пускать представителей городских властей для проверки пожарной безопасности. Прибывших на место полицейских радикалы закидали бутылками и камнями.

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