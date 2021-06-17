Врач объяснил правила безопасного загара

Не стоит чрезмерно увлекаться солнечными ваннами
Для взрослого человека достаточно находиться на солнце 15-20 минут, чтобы укрепить здоровье, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. При этом начинать солнечные ванны стоит с пяти минут в день.
"Солнце способствует выработке важного для организма витамина Д. Поэтому бывать на солнце полезно. Главное не переборщить, чтобы не получить тепловой удар и не обгореть. Для того чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, взрослому человеку достаточно 15-20 минут в день, а начинать следует с 5 минут", - объяснил Тяжельников.
Он отметил, что на море отдыхающим не следует находиться под прямыми солнечными лучами дольше 20 минут – остальное время лучше провести в тени под тентом.
Врач добавил, что не стоит выбирать для загара и самые жаркие часы. Принимать солнечные ванны лучше либо утром, либо ближе к вечеру, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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