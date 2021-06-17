Москвичам рассказали о погоде в четверг

Температурный фон будет выше климатической нормы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в этот четверг в Москве установится сухая и теплая погода, что обусловлено скандинавским антициклоном.

"В Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 24-26, в Подмосковье плюс 22-27", - приводит слова метеоролога РИА "Новости".

Он добавил, что температурный фон в четверг будет выше климатической нормы - примерно на 3 градуса.

Ветер ожидается в пределах 2-7 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

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