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В московские вузы могут начать пускать только студентов с прививкой

09:00
  • четверг
  • 17 июня 2021

Таким образом ректоры рассчитывают обезопасить студентов и преподавателей

В Совете ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовали всем высшим учебным заведениям столицы в новом учебном году не пускать на занятия тех, кто не сделал прививку от COVID-19. Исключением являются те студенты, у которых есть антитела, а также те, кому прививку нельзя делать из-за противопоказаний.

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"Допускаться в корпуса университета и заниматься в режиме офлайн смогут только обучающиеся, которые имеют сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о противопоказаниях к прививке от коронавируса по медицинским показаниям. Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удаленном режиме", - говорится в рекомендациях.

Отмечается, что за время пандемии коронавирусной инфекции вузы уже успели отработать схемы взаимодействия со студентами в удаленном режиме без потери качества обучения, а потому все права учащихся будут соблюдены.

Кроме того, в совете рекомендовали провести разъяснительную работу о пользе вакцинации как среди сотрудников вузов, так и среди студентов. Для этого предлагается привлечь медработников, которые смогут обосновать необходимость вакцинирования. Также совет рекомендовал вузам Москвы отменить все массовые мероприятия, включая очные выпускные вечера, летние школы и конференции, передает ТАСС.

О подобных мерах профилактики коронавирусной инфекции уже задумались в Высшей школе экономики. Существует вероятность, что с сентября очно посещать вуз смогут лишь студенты и сотрудники с прививкой.

"Мы рассматриваем возможность, что с нового учебного года в здания Вышки будут допускаться только те студенты и сотрудники, которые привились или у которых есть антитела после перенесенной болезни или медотвод от прививок", - заявил ректор высшего учебного заведения Ярослав Кузьминов.

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