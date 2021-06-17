В Екатеринбурге произошло ДТП с двумя автобусами

Пострадали три человека

В Екатеринбурге на остановке Волгоградская столкнулись два автобуса - 47 и 54 маршрутов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГИБДД.

"Сотрудники ГИБДД на месте аварии выясняют обстоятельства", - уточнила собеседница агентства.

Пострадали, по предварительным данным, три человека. Мужчина и женщина получили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, ранен оказался ребенок 2014 года рождения.

Информации о причинах случившегося пока нет.

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