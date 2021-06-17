Сергунина: более 125 тыс. добровольцев присоединились к команде "Мосволонтера"

Большинство из них - люди до 30 лет

Добровольцами столичного центра "Мосволонтер" стали уже более 125 тысяч горожан, большинство из них - люди до 30 лет. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Вызовы, с которыми из-за пандемии столкнулись города по всему миру, стали дополнительным стимулом для развития добровольчества в столице. Тысячи неравнодушных москвичей объединила общая цель - поддержать тех, кому в это непростое время нужно особое внимание и забота", - прокомментировала Сергунина.

В сообщении на сайте mos.ru отмечается, что более 43% волонтеров - работающие горожане, более 27% - студенты. 15,7% городских помощников - это школьники, а остальные - пенсионеры и неработающие горожане.

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